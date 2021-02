Premierul Florin Citu a fost intrebat, joi, daca se va reduce numarul de locuri in consiliile de administratie ale companiilor de stat si a afirmat: ”Cu siguranta locurile vor fi reduse si ne uitam si la indemnizatie”. Prim-ministrul a explicat, raspunzand unor intrebari, ca va propune sa fie cel mult cinci personane in consiliile de administratie. ”Voi propune sa fie maxim cinci membri in Consiliul de Administratie pentru toate companiile de stat”, a declarat Citu.