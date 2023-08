Stiri pe aceeasi tema

- Amenințarile la adresa Suediei au crescut dupa mai multe episoade de incendiere a unor exemplare ale Coranului in spațiul public, a declarat premierul țarii, pe fondul unei crize diplomatice in creștere din cauza acestor acțiuni care i-au infuriat pe mulți musulmani din intreaga lume, relateaza The…

- Irakul a transmis Suediei ca va rupe relațiile diplomatice daca va mai avea loc vreun eveniment cu arderea Coranului la Stockholm, la cateva ore dupa ce sute de protestatari irakieni au patruns in ambasada suedeza de la Bagdad și i-au dat foc, joi, relateaza Reuters.

- Parlamentul turc va ratifica aderarea Suediei la NATO “cat mai curand posibil”, dar nu inainte de luna octombrie, cel mai devreme, a afirmat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmite AFP si dpa, potrivit agerpres.ro . “Este vacanta parlamentara de doua luni si sunt numeroase acorduri…

- Regimul fundamentalist taliban din Afganistan a anunțat, marți, blocarea tuturor activitaților umanitare ale Suediei din Afganistan, ca raspuns la manifestația de luna trecuta cand a fost ars Coranul in fața unei moschei din Stockholm, relateaza Reuters.

- Regimul talibanilor a anuntat marti blocarea tuturor activitatilor Suediei in Afganistan, ca reactie la manifestatia de luna trecuta cu arderea Coranului in fata unei moschei din Stockholm, informeaza Reuters.Suedia nu mai are ambasada in Afganistan din 2021, cand talibanii au preluat puterea, insa…

- Papa Francisc a declarat ca arderea carții sfinte a musulmanilor, Coranul, l-a infuriat și dezgustat și ca a condamnat și a respins permiterea acestui act ca forma de libertate de exprimare, potrivit Reuters.„Orice carte considerata sfanta ar trebui respectata pentru a-i respecta pe cei care cred in…

- Suedia va permite NATO sa pozitioneze trupe pe teritoriul sau inca dinainte sa adere oficial la alianta militara, au afirmat vineri premierul si ministrul apararii suedezi, transmite Reuters. „Guvernul a decis ca fortele armate suedeze isi pot asuma pregatiri cu NATO si tari ale NATO pentru a permite…

- Suedia va permite NATO sa amplaseze trupe pe teritoriul sau chiar inainte de a se alatura in mod oficial alianței nord-atlantice, au declarat vineri, 9 iunie, premierul și ministrul apararii, relateaza The Guardian . „Guvernul a decis ca forțele armate suedeze pot intreprinde pregatiri cu NATO și cu…