”La invitatia premierului Li Qiang (…), premierul Federatiei ruse (Mihail) Misustin va efectua o vizita oficiala in China, la 23 si 24 mai”, anunta un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe Wang Wenbin. ”Cooperea chinezo-rusa in domeniile economic si comercial va fi discutata”, anunta Kremlinul. ”O atentie deosebita va fi acordata industriei, energiei, infrastructurolor de transport si agrculturii”, adauga Kremlinul si precizeaza ca in cursul acestei vizite se vor incheia numeroase acorduri bilaterale. Mihail Misustin urmeaza sa efectueze si o vizita la Shanghai, unde va participa…