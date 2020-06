Premierul rus a prezentat planul de refacere a economiei CHIȘINAU, 2 iun – Sputnik. Vladimir Putin a discutat cu premierul Mihail Mișustin detaliile planului de restabilire a economiei ruse, afectata de pandemia de coronavirus, informeaza RIA Novosti. © Sputnik / Максим БогодвидVaccinul impotriva COVID-19 elaborat de Rusia: La ce etapa au ajuns cercetarile Președintele a subliniat ca scopul statului acum este stabilizarea situației, cel mai important lucru fiind susținerea populației și afacerilor. “Trebuie sa obținem și niște schimbari structurale pe termen lung in economia rusa, o noua dinamica, de calitate, in obiectivele cheie ale… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 mai – Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon, a declarat ca pledeaza pentru o politica externa echilibrata, relații reciproc avantajoase și cu Estul și cu Vestul, comentand astfel scandalul care s-a declanșat pe rețelele de socializare cu implicarea europarlamentarului Siegfried Mureșan…

- CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretul prin care se recunoaște ca fiind expirat documentul cu privire la numirea vicepremierului Andrei Belousov in funcția de prim-ministru inerimar, anunța RIA Novosti. © Sputnik / Алексей ДружининCOVID-19 in Rusia: Indemnul…

- CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Washingtonul va inceta finanțarea Organizației Mondiale a Sanatații și va decide daca mai merita sa fie membru, in cazul in care in decurs de 30 de zile OMS nu va efectua reforme, se menționeaza intr-o scrisoare semnata de președintele Donald Trump adresata directorului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni ca indemnul national adresat populatiei de a nu merge la serviciu si de a ramane in schimb in casa nu se va mai aplica de marti, semnaland o relaxare a restrictiilor, in ciuda faptului ca numarul de cazuri de noul tip de coronavirus continua sa creasca,…

- Premierul Rusiei, Mihail Mișustin, a fost depistat cu coronavirus, potrivit Reuters. Anunțul a fost facut intr-o ședința televizata condusa de președintele Vladimir Putin. Premierul l-a informat joi pe președintele Vladimir Putin ca a fost diagnosticat cu infecția cu noul coronavirus. Vorbind la…

- Premierul rus Mihail Misustin a fost contaminat cu noul coronavirus , au anunțat agențiile de presa ruse. El l-a informat de urgența pe președintele Vladimir Putin in legatura cu starea sanatații sale, in cadrul unei reuniuni televizate. Mihai Misustin i-a sugerat președintelui ca in locul sau, la conducerea…

- CHIȘINAU, 25 apr – Sputnik. Industria auto ruseasca trebuie sa devina una din ramurile cheie pentru restabilirea economiei rusești, considera președintele Rusiei, Vladimir Putin. © Sputnik / Алексей ДружининAdresarea lui Vladimir Putin: Noi masuri pentru sprijinirea economiei - Video Șeful…

- Președintele rus Vladimir Putin a început sa lucreze „de la distanța”. „Vedeți, președintele prefera sa faca totul de la distanța în aceste zile. Acum, acest format va fi utilizat cât mai larg posibil. Președintele intenționeaza astazi sa…