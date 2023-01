Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, respinge zvonurile conform cărora ar exista tensiuni în Guvern „Avem discuții aprinse, dar cred ca este normal intr-o democrație,” a declarat ea. „Uneori purtam discuții acide, dar intr-o democrație mi se pare corect și nu trebuie sa ne temem de asta. Trebuie sa citim mai puțin canale de telegram de tot felul, specializate pe zvonuri”, a declara Natalia Gavrilița ieri. „Avem un parteneriat solid cu Președinția. Atunci cand oamenii au aceleași valori, se gasesc soluții. Trebuie sa ne concentram pragmatic pe probleme reale și sa plasam Moldova pe calea dezvoltarii”, a punctat Natalia Gavrilița. Ea a negat, de asemenea, orice conflict cu președintele Maia… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

