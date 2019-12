Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, intentioneaza sa prezinte vineri Camerei Comunelor proiectul de acord privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, anunta Biroul sefului Guvernului de la Londra.Citește și: SURSE Apar complicații serioase pe frontul PSD - Pro Romania "Intentionam…

- Premierul britanic Boris Johnson era supus marti unor presiuni din partea Parlamentului si opozitiei, care-l indeamna sa publice - inainte de alegerile de la 12 decembrie - un raport cu privire la amestecul rus in politica britanica, relateaza AFP.Presedintele Comisiei parlamentare insarcinate…

- Presedintele comitetului parlamentar pentru informatii si securitate, deputatul independent Dominic Grieve, a cerut executivului sa publice documentul inaintea dizolvarii miercuri a parlamentului pentru organizarea alegerilor anticipate din 12 decembrie. Insa purtatorul de cuvant al premierului…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a declarat joi seara ca va propune Parlamentului organizarea unui scrutin parlamentar anticipat in decembrie, in efortul de a depasi criza Brexit.Boris Johnson a declarat ca proiectul de Acord Brexit va reajunge sa fie dezbatut in Camera Comunelor doar…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a marturisit ca nu este convins de propunerea lui Boris Johnson cu privire la Brexit, dupa ce a discutat la telefon cu seful Guvernului de la Londra. „Noi...

- Decizia Curtii Supreme a Marii Britanii de a anula suspendarea Parlamentului britanic de catre Boris Johnson readuce in discutie o posibila amanare a Brexit-ului. Potrivit agentiei de stiri Reuters, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea fi amanata pana in martie 2020.…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu va cere Uniunii Europene o amânare a procedurii Brexit, deșo Parlamentul de la Londra a adoptat recent o lege ce îl obliga pe șeful Guvernului sa solicite o amânare pentru evita producerea unui Brexit fara acord, scrie Mediafax, citând…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu va cere Uniunii Europene o amanare a procedurii Brexit, deși Parlamentul de la Londra a adoptat recent o lege ce il obliga pe șeful Guvernului sa solicite o amanare pentru evita producerea unui Brexit fara acord, informeaza agenția Reuters, potrivit…