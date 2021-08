Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Polonia i-a cerut presedintelui sa declare stare de urgenta in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarus, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, in contextul inmultirii semnificative a trecerilor ilegale de frontiera, potrivit Reuters.

- Guvernul din Polonia i-a cerut presedintelui sa declare stare de urgenta in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarus, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, in contextul inmultirii semnificative a trecerilor ilegale de frontiera, potrivit Reuters.Starea de urgenta va avea o durata…

- Guvernul din Polonia i-a cerut presedintelui sa declare stare de urgenta in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarus, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, in contextul inmultirii semnificative a trecerilor ilegale de frontiera, potrivit Reuters. Starea de urgenta va avea o durata…

- Sri Lanka, aflata in pragul un grave crize economice si monetare, a declarat marti stare de urgenta alimentara, in contextul in care bancile private, ramase fara valuta, nu mai pot finanta importurile, relateaza AFP. Presedintele Gotabaya Rajapaksa a declarat ca a dispus adoptarea de masuri de urgenta…

- Uniunea Europeana este pregatita sa furnizeze fonduri suplimentare si ofiteri ai politiei de frontiera pentru a combate valul de migranti masiv dinspre Belarus catre Lituania, indica un proiect de declaratie care va fi dezbatut la reuniunea ministrilor de interne europeni, prevazuta pentru miercuri,…

- Irakul a repatriat din Belarus 370 de migranti blocati la frontiera cu Lituania, a declarat miercuri o sursa guvernamentala pentru AFP, abordand tema relatiilor tensionate intre Minsk si Uniunea Europeana. Saptamana trecuta, Bagdadul a anuntat suspendarea 'temporara' a zborurilor sale spre…

- Letonia a declarat marti starea de urgenta in timp ce sute de migranti s-au adunat de-a lungul frontierei tarii cu Belarus, in ceea ce se crede ca este o actiune deliberata a Minskului, relateaza DPA.

- Lituania a inceput vineri ridicarea unei bariere de 550 km din sarma ghimpata la frontiera cu Belarus, acuzand autoritatile de la Minsk ca aduc pe calea aerului migranti din strainatate pentru a-i trimite ilegal in Uniunea Europeana, relateaza Reuters.