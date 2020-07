Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la videoconferinta cu prefectii desfasurata la Ministerul de Interne, ca ne confruntam cu o crestere ingrijoratoare a numarului de cazuri de COVID-19 si a cerut intensificarea controalelor. "Sunt unele cluburi care, dupa parerea mea, ar trebui sa…

- Premierul Ludovic Orban participa sambata, impreuna cu ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela si cu ministrul Muncii Violeta Alexandru, la sedinta in sistem videoconferinta cu prefectii si sefii structurilor MAI si ai celorlalte institutii si autoritati cu atributii in gestionarea situatiei generate…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea Consiliului European, in format videoconferinta. Planul de relansare economica, Cadrul Financiar Multianual 2021 - 2027 si procesul de negociere a relatiilor viitoare dintre UE si Marea Britanie sunt pe ordinea de zi.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta. Intrunirea va fi prezidata de presedintele Consiliului European, Charles Michel.

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca, pana cand il va felicita pe presedintele Klaus Iohannis de ziua sa de nastere, "i-a urat deja La Multi Ani in gand". Intrebat la Piata Universitatii daca i-a urat presedintelui Klaus Iohannis 'La Multi ani', Orban…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, prin sistem videoconferinta, la reuniunea la nivel inalt UE - Balcanii de Vest. Potrivit agendei sefului statului, aceasta reuniune va avea loc la ora 17,30. Initial, intalnirea era programata sa aiba loc la Zagreb. In cadrul reuniunii, sefii de stat…

- Premierul Ludovic Orban a ajuns joi dimineata la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". Seful Executivului, insotit de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, efectueaza o vizita la Institutul ''Cantacuzino''.…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a transmis un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale, in care ii indeamna pe romani sa lase la o parte, in sambata de dinaintea Pastelui ortodox, "problemele si supararile" si le ureaza "sarbatori linistite si fericite" in asteptarea unor vremuri mai bune.…