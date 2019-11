Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca "PSD si-a batut joc de banii publici" si a adus România "într-o situatie în care nu poate fi evitata depasirea tintei de deficit", transmite Agerpres."Indiferent cum i se spune, ca e deficit, ca e gaura, realitatea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat dupa ce RADET a anunțat ca intra oficial in faliment ca l-a trimis de urgența pe ministrul Economiei pentru a vedea care este situația astfel incat bucureștenii sa nu ramana fara caldura și apa calda.Citește și: OFICIAL - RADET intra in FALIMENT. Decizia…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a eliberat din functie aproape 40 de secretari de stat PSD. “Astazi, am mai semnat a doua transa. Am eliberat din functie cred ca aproape 40 de secretari de stat PSD, maine voi continua. Trebuie pregatite deciziile, trebuie analizata baza legala si trebuie sa semnez.…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi seara, ca a semnat eliberarea din functie a ”aproape 40 de secretari de stat PSD”, iar in cursul zilei de vineri va continua. ”Toata clientela PSD va parasi guvernarea liberala, pentru ca noi nu acceptam sa lucram cu cei care si-au batut joc de Romania trei ani…

- Romania - Spania, meciul sfarșitului de an, s-ar putea desfașura in condiții ingrijoratoare: ieri seara, la antrenamentul ibericilor, reporterii GSP prezenți pe Arena Naționala au remarcat starea proasta in care se afla suprafața de joc. Romania - Spania se joaca joi, 5 septembrie, de la ora 21:45.…

- Romania se afla intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic, sustine Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate Financiara din cadrul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intr-o postare pe un grup pe Facebook, mentionand ca nu crede ca avem resurse sa mai rezistam inca un an si jumatate,…

- Daca vrei sa ințelegi exact cat de relevant e Cerbul de Aur pentru romani, mergi pe strada și intreaba zece oameni daca știu cine a caștigat concursul de anul trecut. Sau, daca stai in Brașov, incearca schema asta pe localnici. Garantez ca cei mai mulți nu vor ști despre ce vorbești. Și atunci, de ce…

- La nivel global, 9 din 10 persoane manifesta simptome ale unei afectiuni minore o data la fiecare 4 saptamani. Indiferent de nationalitate, climat sau localizare geografica, consumatorii se confrunta periodic cu simptome ale diferitelor afectiuni precum raceala, dureri de cap, disconfort abdominal sau…