Premierul Orban anunţă prelungirea stării de alertă la o zi după deschiderea şcolilor Primul ministru Ludovic Orban a explicat, duminica, intr-o emisiune la B1 TV, ca in prezent Romania se afla sub incidenta Hotararii de Guvern care a reglementat prelungirea strii de alerta din 16 august pentru o luna, iar din 15 septembrie va fi prelungita starea de alerta, Hotararea de Guvern in acest sens urmand a constitui baza pentru ordinul comun al mai multor ministri care va reglementa desfasurarea alegerilor locale. Orban, despre anul scolar: Riscul de imbolnavire cu COVID-19 e mai redus pentru elevi la scoala decat acasa, fara supraveghere Orban a precizat ca se ia in calcul… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol: romaniatv.net Orban a precizat ca se ia in calcul…

Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta in Romania va fi prelungita cu 30 de zile, a anunțat președintele Klaus Iohannis. El a precizat ca nu vor fi impuse noi restricții, dar nici nu vor exista noi masuri de relaxare. Președintele Klaus Iohannis a susținut declarații de presa la finalul ședinței privind masurile de gestionare…

- PSD a sesizat Curtea Constituționala privind un conflict de natura constituționala între Guvern și Parlament, dupa ce Executivul a adoptat Hotarârea pentru prelungirea starii de alerta în România fara a merge în Legislativ sa ceara încuviințarea, social-democrații…

- Hotararea privind prelungirea starii de alerta se afla pe masa Executivului, in ședința care e in plina desfașurare la aceasta ora. La inceputul reuniunii Cabinetului pe care il conduce, Ludovic Orban a precizat ca in baza hotararii Comitetului Național pentru Situații de Urgența a aprobat in unanimitate…

- PSD nu va sustine prelungirea starii de alerta cu mai mult de 15 zile, a anuntat, luni, presedintele interimar al social-democratilor, Marcel Ciolau, la finalul reuniunii Comitetului Executiv National al partidului. Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD nu va sustine prelungirea starii de alerta cu mai mult…

- Hotararea de Guvern prin care va fi prelungita starea de alerta si masurile aferente pe urmatoarele 30 de zile va fi elaborata luni sau marti, a declarat, duminica seara, premierul Ludovic Orban, transmite Agerpres. Intrebat ce se intampla daca PSD, majoritar in Parlament, voteaza impotriva prelungirii…

- Hotararea de Guvern prin care va fi prelungita starea de alerta si masurile aferente pe urmatoarele 30 de zile va fi elaborata luni sau marti, a declarat, duminica seara, premierul Ludovic Orban. Intrebat ce se intampla daca PSD, majoritar in Parlament, voteaza impotriva prelungirii starii de alerta,…

- Hotararea de Guvern prin care va fi prelungita starea de alerta si masurile aferente pe urmatoarele 30 de zile va fi elaborata luni sau marti, a declarat, duminica seara, premierul Ludovic Orban. Intrebat ce se intampla daca PSD, majoritar in Parlament, voteaza impotriva prelungirii starii de alerta,…

- Guvernul va aproba, saptamana viitoare, in urmatoarea sedinta a Executivului, prelungirea starii de alerta dupa data de 16 iunie, a anuntat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban, informeaza AGERPRES . “Am vazut ca in media a aparut informatia ca astazi vom lua decizia privind prelungirea starii de alerta.…