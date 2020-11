Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban nu va da curs invitației Federației Naționale Sindicale Ambulanța deoarece maine va pleca intr-o vizita oficiala in Israel.„Voi pleca in vizita oficiala in Israel. (...) Obiectivul este aprofundarea relațiilor dintre statul Israel și Romania, identificarea de noi cai…

- Propunerea de amanare a alegerilor parlamentare Propunerea de amânare a alegerilor parlamentare, pâna în martie anul viitor, va intra, de luni, în atenția legislativului. Anunțul a fost facut de președintele Camerei Deputaților, liderul PSD, Marcel Ciolacu.…

- Klaus Iohannis confirma cel mai negru scenariu, despre care nici guvernul nu vorbește! In ciuda faptului ca președintele ii indeamna pe romani sa se spele pe maini, sa poarte masca și sa respecte distanța sociala, gradul de infectare ”nu depinde de noi”.Iohannis a spus ca Romania trebuie sa…

- Alocațiile copiilor trebuie dublate. Este decizia Curții Constituționale, dupa ce Guvernul a facut o sesizare in urma legii adoptate de Parlament. Premierul Ludovic Orban a anunțat insa, ca alocațiile vor crește etapizat, așa cum s-a stabilit inițial. Și fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica in judetul Calarasi ca a fost semnat procesul verbal pentru receptia lucrarilor la metroul din Drumul Taberei, iar zilele urmatoare se fac ultimele pregatiri, astfel incat sa poata fi dat in circulatie saptamana viitoare magistala M5.

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri, la lansarea candidatilor PNL din judetul Mehedinti, ca Romania are nevoie de o alta abordare a administratiei, atat la nivel national, cat si in teritoriu. "Tara asta are nevoie de o alta abordare la nivel national, la nivel judetean si la nivel…

- Premierul Ludovic Orban a fost prezent marti, la inaugurarea lucrarilor pentru realizarea fabricii de asamblare autocamioane, proiect al companiei IVECO, precizand ca este vorba de o investitie de 50 de milioane de euro, care va crea in prima faza 200 de locuri de munca directe.“Ma bucur sa fiu…

- Conform intelegerii, Israel a fost de acord sa suspende aplicarea suveranitatii in zone din Cisiordania despre care se discuta despre o anexare. Acordul de pace este rezultatul unor negocieri indelungate intre Israel, Emiratele Arabe Unite si Statele Unite, care s-au accelerat recent, au afirmat oficiali…