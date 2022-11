Premierul Nicolae Ciuca, mesaj ca urmare publicarii raportului ref aquis Schengen

Prim ministrul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca, a transmis un mesaj ca urmare a publicarii raportului misiunii voluntare complementare de evaluare privind implementarea de catre Romania a acquis ului Schengen. "Am primit cu satisfactie raportul misiunii voluntare complementare de evaluare privind implementarea de catre Romania a acquis ului Schengen, publicat astazi, raport care consemneaza evaluarile foarte bune ale expertilor europeni in urma vizitei pe care acestia au avut o in Romania si ...