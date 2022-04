Stiri pe aceeasi tema

- „Concretizam aceasta cooperare prin rezultate de care sa beneficieze cetatenii nostri. Acordul semnat astazi la Bucuresti in domeniul transporturilor va permite deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei romano-bulgare la Giurgiu-Ruse", a scris Nicolae Ciuca pe Facebook.Premierul Bulgariei,…

- Anterior acestei intrevederi, premierul bulgar s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu omologul roman, Nicolae Ciuca. Cei doi oficiali au avut convorbiri tete-a-tete si au participat la ceremonia de semnare a acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea la frontiera…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit, vineri, la Palatul Victoria, pe premierul bulgar, Kiril Petkov. Cei doi sefi de Executiv au semnat acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea la frontiera de stat romano-bulgara a punctului international al frontierei Giurgiu-Ruse…

- Conform programului anuntat de Guvern, la ora 11,30 va fi primit la Palatul Victoria de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Cei doi premieri au programate discuții, o intrevedere in plen a celor doua delegatii, cu participarea comisarului european pentru Transport, Adina Valean, precum si participarea la…

- Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, efectueaza o vizita de lucru in Romania Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, efectueaza astazi o vizita de lucru în…

- Premierul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, efectueaza astazi o vizita de lucru in Romania. Conform programului anuntat de Executiv, la ora 11.30 va fi primit la Palatul Victoria de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Cei doi premieri au programate convorbiri tete-a-tete Cei doi premieri au programate convorbiri…

- Comisarul european Adina Valean va avea o videoconferința cu miniștrii Transporturilor din Romania, Ucraina și Republica Moldova. Adina Valean, comisar european pentru Transporturi, efectueaza o vizita la București in perioada 11 – 12 aprilie 2022. Luni dimineața, oficialul european participa la Conferinta…

- Bulgaria refuza ideea de a-și moderniza o serie de avioane militare in Rusia, așa cum se discuta inainte ca Rusia sa atace Ucraina. Este vorba de avioane de lupta MiG 29, produse in fosta URSS. Bulgaria se preocupa sa mențina in funcțiune aceste aeronave, intrucat aparate mai noi, de fabricație americana,…