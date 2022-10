Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a subliniat, joi, intr-o videoconferinta cu prefectii, ca "nu accept sa intrerupem procesul de invațamant, pentru ca nu exista termie in vreuna din unitațile de invațamant".

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, exclude, joi, varianta trecerii scolilor in online din cauza crizei energetice. „Nu ne mai permitem goluri sau pauze in invatare”, a transmis Deca. „Ministerul Educatiei si eu personal dorim ca scolile sa ramana deschise, indiferent de cursul pe care criza…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat luni, 26 septembrie, ca a convocat la Bucuresti toti inspectorii scolari generali din toate judetele Romaniei pentru a comunica „instructiuni clare” in legatura cu conditiile asigurate in toate scolile din tara pe perioada sezonului rece si a explicat ca…