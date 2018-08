Stiri pe aceeasi tema

- La exact sase saptamani dupa ce a nascut-o pe fiica sa, Neve, prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, isi va relua joi activitatea, potrivit DPA. Ardern, in varsta de 38 de ani, isi va relua prerogativele de premier in momentul in care prim-ministrul in exercitiu, Winston Peters,…

- Japoneza Chiyo Miyako a murit la scurt timp dupa ce a fost omologata oficial ca fiind cea mai batrana persoana din lume. Miyako s-a nascut in data de 2 Mai, 1901. Potrivit apropiatilor femeii, ea era foarte comunicativa si era poreclita "zeita". Caligrafia a fost marea ei pasiune. Ii…

- CHIȘINAU, 19 iul — Sputnik. Conform prevederilor legale, de indemnizația de maternitate pot beneficia femeile asigurate, sotiile care se afla la întretinerea sotilor salariati, dar si somerele care s-au aflat la evidenta în institutiile medico-sanitare din Republica Moldova.…

- Cu mult inaintea CD-urilor si a formatelor audio de astazi, in care sute de albume sunt inghesuite in aparate minuscule, au existat discurile de vinil. Deși perioada de glorie a vinilului a trecut, acest tip de discuri continua sa fie la mare cautare in secolul XXI.

- Bianca Dragusanu a fost plecata in Italia, impreuna cu una dintre prietenela sale.Cele doua au avut parte de o intamplare lacrimogena in direct, pe FaceTime. Vedeta le-a povestit fanilor de pe Facebook, prin ce a trecut. „Am fost in Italia, in weekend, dupa cum bine v-am spus si a fost super frumos…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a parasit duminica maternitatea din Auckland, unde fusese internata pentru nasterea unei fetite, informeaza AFP. Vorbind in public pentru prima data de la nasterea micutei joi, Ardern (37 de ani) a anuntat ca ea si partenerul sau, Clarke Gayford (40 de ani),…

- "O tragedie care a fost cauzata de cineva care nu a fost atent la volan. Cand esti la volan nu stai nici sa dai mesaje, nici sa faci live-uri pe Facebook, nici nimic. Cand esti la volan raspunzi de viata ta si de viata altora. Asta inseamna ca tu conduci masina si nu faci nimic altceva", a declarat…

- O masina in care se aflau patru studente a fost spulberata de un tren, la o trecere peste calea ferata fara bariere. Singura care a supravietuit a fost tanara de la volan. Fetele erau colege la facultate si tocmai se intorceau de la ceremonia de incheiere a cursurilor.