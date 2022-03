Stiri pe aceeasi tema

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou președintelui rus Vladimir Putin sa accepte un dialog, subliniind ca Ucraina este pregatita sa vorbeasca și sa caute compromisuri, dar nu este pregatita sa capituleze.

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Macron, in cea mai recenta conversație la telefon, ca ar fi gata sa discute cu Ucraina și Agenția Internaționala de Energia Atomica (IAEA), prin videoconferința sau intr-o țara neutra. Anunțul ar fi fost facut chiar de catre Kremlin, scrie Nexta TV.

Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a refuzat sambata sa primeasca un apel telefonic de la prim-ministrul israelian Naftali Bennett, informeaza canalul de știri israelian Channel 12.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis cu cateva minute in urma ca va ramane in capitala Kiev, deși trupele ruse lupta și nimicesc țara chiar in aceste momente. Președintele a afirmat ca nu are de gand sa se predea, chiar daca „inamicul” l-a identificat ca fiind ținta numarul unu.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut, joi dimineata, in contextul atacului militar al Rusiei, formarea unei coalitii mondiale impotriva presedintelui Vladimir Putin, pentru a-l forta sa revina la pace.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters.

Ambasadorul Ucrainei in Germania, Andrii Melnik, a anunțat disponibilitatea Președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru un dialog cu șeful statului rus, Vladimir Putin. Acest lucru a fost relatat de RIA Novosti. Diplomatul a remarcat ca Președintele Ucrainei „este pregatit sa poarte oricand

- Premierul Israelului, Naftali Bennett, a dat curs unei cereri a presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a media criza ruso-ucraineana, dar liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a refuzat sa discute pe aceasta tema, relateaza Jerusalem Post.