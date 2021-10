Stiri pe aceeasi tema

- Printesa mostenitoare a Tarilor de Jos va putea sa se casatoreasca cu o persoana de oricare gen si fara sa isi piarda dreptul de a urca pe tronul tarii, a anuntat marti prim-ministrul olandez Mark Rutte, citat de Reuters. Printesa Catharina-Amalia, in varsta de 17 ani, este mostenitoarea regelui…

- Povara datoriei tarilor cu venituri reduse din intreaga lume a crescut cu 12%, pana la un nivel record de 860 miliarde de dolari in 2020, pe masura ce tarile au raspuns la criza COVID-19 cu importante pachete fiscale, monetare si stimulente financiare, a anuntat luni Banca Mondiala, transmite Reuters.…

- Novavax si partenerul sau Serum Institute of India au solicitat Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) o autorizatie pentru utilizarea in regim de urgenta a vaccinului Novavax impotriva Covid-19, care ar crea conditiile pentru livrarea acestuia in multe state sarace, a anuntat joi compania americana,…

- China solicita tuturor țarilor sa stabileasca un cadru legal solid pentru combaterea rasismului, a declarat miercuri consilierul de stat chinez și ministrul de externe Wang Yi. Wang a facut remarcile intr-un apel video la o intalnire la nivel inalt pentru a comemora cea de-a 20-a aniversare…

- Pandemia de COVID-19 a fost insotita de o scadere semnificativa a indicilor de natalitate in tarile dezvoltate, mai ales in sudul Europei: Italia (-9,1 %), Spania (-8,4 %) si Portugalia (-6,6 %), relateaza marti EFE. Aceasta este principala concluzie a unui studiu realizat de Universitatea Bocconi…

- Celelalte țari care au fost scoase de pe lista țarilor sigure pentru calatorii sunt Kosovo, Israel, Muntenegru, Liban si Macedonia de Nord.In urma deciziei de luni a guvernelor UE, vizitatorii din aceste tari se vor confrunta cel mai probabil cu restrictii mai aspre, precum teste si perioade de carantina,…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a cerut joi tarilor europene sa isi asume responsabilitatea pentru migrantii care vin din Afganistan, adaugand ca Turcia nu intentioneaza sa devina „unitatea de stocare a migranților a Europei”, in contextul crizei provocate de talibani in Afganistan, scrie Reuters.

- Tarile de Jos au trimis un al doilea avion militar in Afganistan pentru a evacua persoane care vor sa paraseasca aceasta tara, existand temerea ca timpul avut la dispozitie pentru operatiune se scurge rapid, a declarat marti ministrul de externe Sigrid Kaas, transmite Reuters. Obiectivul este…