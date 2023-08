Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu spune ca acest caz ar trebui comparat mai degraba cu cel de la Mihailesti decat cu incendiul de la Clubul Colectiv. Premierul a multumim duminica tuturor pompierilor, cadrelor medicale si fortelor de ordine implicate in gestionarea situatiei generate de accidentul de la Crevedia. „Importat…

- Premierul Marcel Ciolacu a multumim duminica tuturor pompierilor, cadrelor medicale si fortelor de ordine implicate in gestionarea situatiei generate de accidentul de la Crevedia. El a precizat, de asemenea, ca acest caz ar trebui comparat mai degraba cu cel de la Mihailesti decat cu incendiul de la…

- “Azi -noapte s-a acționat exemplar și in spitale și medicilor și asistentelor și celor care au acționat trebuie sa le mulțumesc pompierilor, jandarmilor și polițiștilor care au asigurat perimetrul. Vad ca se face o paralela cu cazul de la Colectiv. Eu cred ca e o paralela cu cazul de la Mihailești,…

- "Azi -noapte s-a acționat exemplar și in spitale și medicilor și asistentelor și celor care au acționat trebuie sa le mulțumesc pompierilor, jandarmilor și polițiștilor care au asigurat perimetrul. Vad ca se face o paralela cu cazul de la Colectiv. Eu cred ca e o paralela cu cazul de la Mihailești,…

- Sindicatul Europol a publicat duminica, 27 august, o fotografie cu unul dintre pompierii raniți in exploziile de la stația de GPL din localitatea dambovițeana Crevedia, insoțita de un mesaj in care critica situația in care se gasește sistemul sanitar pentru o asemenea deflagrație.„Suntem alaturi de…

- El a precizat, de asemenea, ca acest caz ar trebui comparat mai degraba cu cel de la Mihailesti decat cu incendiul de la Clubul Colectiv.Premierul Marcel Ciolacu a multumim duminica tuturor pompierilor, cadrelor medicale si fortelor de ordine implicate in gestionarea situatiei generate de accidentul…

- Premierul Marcel Ciolacu a multumim duminica tuturor pompierilor, cadrelor medicale si fortelor de ordine implicate in gestionarea situatiei generate de accidentul de la Crevedia. El a precizat, de asemenea, ca acest caz ar trebui comparat mai degraba cu cel de la Mihailesti decat cu incendiul de la…

- Premierul Marcel Ciolacu, prezent la celula de criza a MAI, a declarat ca intervenția de la Crevedia s-a facut ca la carte și ca acolo, deși au rezultat 58 de pompieri raniți, s-a acționat ca la carte.Vezi și : BREAKING - Ce a provocat dezastrul de la Crevedia : Motivul incredibil care a provocat deflagrația"Azi…