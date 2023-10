Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca ar fi o abordare total neserioasa ca Guvernul sa vina cu alte modificari la Codul Fiscal la legea cu masurile fiscal bugetare care a trecut de Curtea Constituționala. Prioritatea va fi acum stabilirea creșterii salariului minim in Agricultura și Construcți,…

- „Ar fi o abordare total neserioasa sa venim cu modificari la Codul Fiscal dupa aceasta lege de asumare pachetul de masuri fiscal-bugetare”, spune vineri premierul Marcel Ciolacu, la inceputul ședinței de Guvern.

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca Guvernul va veni foarte repede cu modificari in cazul in care proiectul de lege cu masurile fiscal bugetare va fi declarat neconstituțional de Curtea Constituționala și ca exista instrumente de a menține sub control cheltuielile bugetare.

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca prin "atacul ipocrit la Curtea Constitutionala CCR a proiectului de lege privind masurile fiscal bugetare asumat de Guvern in Parlament, statul a pierdut sume in jur de 1 miliard de lei, bani din "reorganizare si din combaterea evaziunii.Premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri dupa intalnirea cu experții FMI ca nu va fi nevoie de noi taxe și noi masuri, daca se merge inainte cu planul de masuri fiscale asumat in Parlament. Acesta susține ca pericolul cel mai mare, respectiv acela de a plati o amenda de 0,5% din PIB daca Romania…

- Premierul Marcel Ciolacu scrie un editorial, pentru Digi24, in care explica de ce iși va angaja raspunderea asupra Legii privind unele reforme fiscal-bugetare. Ciolacu arata ca o astfel de lege este necesara pentru ca Romania se afla intr-un moment foarte important, iar reașezarea sistemului fiscal,…

- Premierul Marcel Ciolacu a pocit cuvantul ”scriem” atunci cand le-a raspuns jurnaliștilor care il intrebau despre pachetul fiscal bugetar. Intrebat despre stadiul in care se afla pachetul fiscal, Ciolacu a spus ca continuam sa scrim (….), in „doua-trei zile” va fi finalizat, iar pana la sfarșitul acestei…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, ca Guvernul lucreaza in continuare la pachetul fiscal-bugetar iar in cateva zile va fi pus in transparența. El a spus, de asemenea, ca pana la sfarșitul lunii septembrie „terminam tot circuitul” de adoptare a acestor masuri, inclusiv asumarea raspunderii in…