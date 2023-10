Premierul Marcel Ciolacu ramane constant in ceea ce privește lupta cu evazioniștii. In ședința de guvern de joi, șeful executivului a transmis ca intarește regulile, nu doar in zona jocurilor de noroc, ci și in zona „baieților deștepți” care fac afaceri și averi speculand anumite portițe legislative. In incercarea guvernului de a aduce bani la bugetul de stat și de a avea o mai buna colectare a TVA-ului, Marcel Ciolacu are toleranța zero atunci cand vine vorba de lupta impotriva evazioniștilor fiscali. Guvernul a aprobat o analiza privind consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului…