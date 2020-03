Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 226 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, patru persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca de la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 226 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 4 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost…

- Pana marti, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 19 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța, una…

- 762 de persoane infectate cu coronavirus in Romania. 79 vindecate, 6 pacienți in stare grava. Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate…

- Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 19 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța,…

- 24 martie. Cu cat trec orele, situatia imbolnavirilor si deceselor in Romania provocate de boala COVID-19 se agraveaza. Avem 762 de persoane infectate. Sunt 186 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Opt persoane au decedat. UPDATE 13.00: Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Pana astazi, 23 martie 2020, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul noul coronavirus. Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și unul…

- Loredana Groza susține ca statul in casa reprezinta cea mai buna metoda de a preveni coronavirusul și de a ne vindeca. ”Vreau sa le transmit tuturor romanilor sa stea acasa pentru ca asta este cea mai buna metoda de a preveni și de a ne vindeca. Cred ca ce ne vindeca și ce ne ține, ne protejeaza…