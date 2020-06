Premierul Ludovic Orban e categoric! Cine nu respectă regulile va fi amendat Ludovic Orban atrage atenția: mastile de protectie trebuie purtate, in mod obligatoriu, in spatii inchise precum mijloacele de transport in comun sau magazine, precizand ca persoanele care nu respecta aceasta regula pot fi amendate. “Cum sa nu, mastile trebuie purtate, in mod obligatoriu, in spatii inchise. E obligatorie purtarea mastii in spatii inchise, iar daca cineva nu poarta masca in mijlocul de transport in comun sau in magazin nu poarta masca poate fi amendat”, a declarat Orban, la Oradea, intrebat de presa daca se platesc in continuare amenzi pentru nepurtarea mastilor de protectie sanitara.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

