Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau va efectua o vizita in Letonia in 9 si 10 iulie, inainte de a participa la summitul NATO, preconizat pentru 11-12 iulie la Bruxelles, a anuntat marti serviciul sau de presa, citat de France Presse. In plus la intalnirile pe care le va avea in capitala letona Riga, unde…

- Adunarea Generala a ONU va examina, vineri, proiectul de rezoluție privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Transnistriei, transmite postul de televiziune Publika. Pe langa Republica Moldova, documentul a fost semnat de Romania, Ucraina, Georgia, Estonia, Letonia, Lituania și Canada. Proiectul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat cu prilejul conferintei Forumului de la Salzburg, sustinute vineri la Bucuresti, ca nu a fost instiintata de catre autoritatile canadiene de faptul ca pe teritoriul Canadei ar exista activitati infractionale desfasurate de grupari formate din romani.…

- Premierul canadian Justin Trudeau a fost interpelat de parlamentarul conservator Michelle Rempel, care l-a intrebat daca ia in calcul reintroducerea vizelor pentru romani. Reacţia parlamentarului a venit după ce un raport declasificat obţinut de Global News indica faptul că decizia…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a dat, miercuri, in judecata Letonia la Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru demiterea ilegala a guvernatorului Bancii Nationale a Letoniei, Ilmars Rimsevics.

- Aproximativ zece primari din Romania, s-au aflat, in perioada 6-20 mai, intr-un schimb de experiența in Statele Unite ale Americii și Canada. Din delegația Asociației Municipiilor din Romania a facut parte și primarul Vasluiului, Vasile Paval, care a avut mai multe intrevederi cu administrațiile din…

- Sute de tineri au respectat traditia vineri in marile orase din Canada adunandu-se ca in fiecare an cu prilejul zilei asa-numite "4/20" pentru a fuma canabis fara niciun fel de constrangere, relateaza AFP, citata de Agerpres.