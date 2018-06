Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat din nou, luni, inainte de un turneu in tari europene, ca nu este loc pentru o prezenta militara iraniana in Siria, informeaza Reuters si AFP. Netanyahu se va deplasa in Franta si in Germania in perioada 4-6 iunie, pentru a evoca inclusiv decizia americana…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a criticat aspru pe Donald Trump, declarand miercuri ca presedintele american ''a scapat Europa de toate iluziile'' odata cu disputa asupra comertului si retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, cu cateva ore inaintea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat miercuri dorinta de a mentine coordonarea in materie de securitate cu Rusia in Siria, in contextul in care Moscova sprijina atat regimul sirian, cat si pe aliatul sau iranian, ambii inamici ai Israelului, informeaza France Presse, conform agerpres.ro. …

- Uniunea Europeana si trei state membre ale sale - Franta, Germania si Marea Britanie - si-au reafirmat marti angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul, intr-o intalnire cu adjunctul ministrului de externe iranian Abbas Araghchi, a anuntat Comisia Europeana.

- Uniunea Europeana si trei state membre ale sale - Franta, Germania si Marea Britanie - si-au reafirmat marti angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul, intr-o intalnire cu adjunctul ministrului de externe iranian Abbas Araghchi, a anuntat Comisia Europeana, potrivit dpa.

- Acuzatiile lansate luni seara de premierul israelian Benjamin Netanyahu in legatura cu programul nuclear iranian sunt opera ”unui mincinos inveterat, in pana de idei”, a afirmat marti Ministerul de Externe de la Teheran, intr-un comunicat citat de AFP. Reamintim ca premierul israelian Benjamin Netanyahu…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat luni seara ca Israelul dispune de dovezi clare care dovedesc faptul ca Iranul desfașoara un program nuclear secret cu scopul de a se doat cu arma nucleara.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca va acorda „tratament preferential” primelor zece ambasade care sunt mutate la Ierusalim, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel. "Va vom ajuta. Toti ar trebui sa faceti asta", a spus Netanyahu la o receptie pentru corpul diplomatic…