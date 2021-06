Stiri pe aceeasi tema

- Premierul irakian Moustafa al-Kazimi a denuntat luni loviturile americane impotriva militiilor pro-Iran in Irak, calificandu-le drept o 'incalcare flagranta a suveranitatii' tarii sale, relateaza AFP. 'Ne reiteram refuzul de a vedea Irakul drept un teren pentru reglari de conturi si suntem…

- Loviturile aeriene intreprinse duminica de aviatia americana au ucis 'o mana' de luptatori ai Hashd al-Shaabi in Irak, a anuntat luni aceasta influenta coalitie paramilitara proiraniana, care a amenintat ca isi va 'razbuna martirii', transmite AFP. Statele Unite au informat ca au lovit…

- Secretarul de presa al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca milițiile folosesc unitati operationale si de depozitare a armelor pentru a lansa atacuri cu vehicule aeriene fara pilot impotriva trupelor americane din Irak. Unitatile erau folosite de cel putin doua militii, Kata’ib Hezbollah si Kata’ib…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat vineri o o noua relaxare a restrictiilor impotriva COVID-19 in Tarile de Jos, unde portul mastii va ramane obligatoriu doar in transportul public si in colegii si licee, noteaza AFP. Noua runda de relaxari va intra in vigoare pe 26 iunie, a declarat…

- Premierul britanic Boris Johnson le-a cerut fanilor selectionatei de fotbal Angliei sa-si sustina favoritii in timpul EURO 2020, fara a condamna insa huiduielile indreptate impotriva jucatorilor care au ingenunchiat inaintea meciurilor de pregatire pentru competitia care va debuta vineri, informeaza…

- SUA au adoptat miercuri sanctiuni impotriva a trei cetateni bulgari si a 64 de firme conduse de ei, acuzandu-i de implicare in fapte de coruptie, relateaza Reuters. Departamentul Trezoreriei informeaza într-un comunicat ca aceasta este cea mai importanta actiune împotriva coruptiei…

- Armata din Mali, nemultumita de noul guvern anuntat de autoritatile de tranzitie, l-au arestat luni pe presedinte si pe prim-ministru intr-o lovitura de stat ce afecteaza o tara aflata deja intr-o criza profunda de ani de zile, informeaza AFP preluat de agerpres. In august 2020 Mali a cunoscut a…

- Americanii vaccinati impotriva maladiei COVID-19 nu vor mai trebui sa poarte masti de protecție in exterior, decat daca se afla grupuri mari de persoane, au anuntat, marti, autoritatile sanitare din Statele Unite.