- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, a avut astazi o intrevedere cu ministrul spaniol al afacerilor externe, Arancha Gonzalez Laya, cu prilejul vizitei la București. Intalnirea s-a desfașurat in contextul aniversarii, in 2021, a 140 de ani de relații diplomatice bilaterale, și al primei ședințe comune…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit luni, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, in vizita de ramas-bun, anunța MAE, intr-un comuicat de presa. Aurescu i-a transmis „aprecierea parții romane pentru activitatea (...) pe parcursul mandatului acestuia la București,…

- Prim-ministrul interimar, Nicolae Ciuca, a avut, miercuri, o intrevedere cu ministrul Afacerilor Externe din Republica Macedonia de Nord, Bujar Osmani, cu ocazia vizitei acestuia la Bucuresti, context in care a reiterat ca Romania va continua sa fie "un sustinator activ si vocal" al Republicii Macedonia…

