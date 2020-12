Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, i-a numit pe reprezentantii societatii civile in cadrul Consiliului Economic si Social (CES), printr-o decizie publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Astfel, au fost numiti in calitatea de membru al Plenului CES: Stefan Teisanu (Asociatia FAPTE), Cristian…

- Ordonanța Guvernului care extinde pana la 25 decembrie perioada in care nu incepe executarea silita și nu sunt percepute dobanzi și penalitați pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a caror scadența s-a implinit dupa declanșarea starii de urgența, a aparut in Monitorul Oficial aseara conform…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis vineri, 23 octombrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. Va prezentam textul integral…

- Autoritatea Electorala Permanenta a adoptat hotararea pentru aprobarea modelelor, a dimensiunilor si a conditiilor de tiparire in cazul buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, actul normativ fiind publicat in Monitorul Oficial. Potrivit…

- Criza de Euthyrox ia sfarsit dupa noua luni, timp in care medicamentul a fost greu sau imposibil de gasit in farmaciile din Romania, anunta hotnews . Un ordin al Ministerului Sanatații, publicat in Monitorul Oficial, prevede aprobarea prețului pentru importul unei cantitați de 400.000 de cutii de Euthyrox.…

- Fost secretar de stat in Ministerul Turismului, omul de afaceri constantean Cristian Barhalescu a fost cooptat in firmele Icar Tours, Icar Trips si Direct Turism. Toate cele trei decizii de cooptare au fost adoptate in data de 11 august 2020, fiind recent publicate in Monitorul Oficial. In toate cele…

- O fapta de ultraj indreptata impotriva unui politist local se pedepseste la fel de aspru ca una savarsita asupra unui alt politist sau jandarm, a hotarat Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, ICCJ a stabilit ca „in interpretarea dispozițiilor articolului…

- Au fost operate schimbari in subvenționarea producatorilor agricoli afectați de calamitațile naturale. Este vorba despre noi prevederi și aspecte aferente modulului de subvenționare a dobanzilor la creditele bancare si/sau nebancare, precum și aspecte generale privind rambursarea TVA pentru producatorii…