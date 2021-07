Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu, insotit de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode si ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, vor merge in vizita in judetul Alba, pentru analiza si evaluarea din teren a efectelor fenomenelor meteo periculoase inregistrate in judetul Alba in ultimele zile.

- Nord-vestul județului Alba este afectat de inundații puternice, pentru mai multe zone fiind emise avertizari cod roșu. Peste 30 de case au fost afectate, mai multe drumuri au fost blocate din cauza aluviunilor și peste 60 de persoane au fost evacuate, potrivit publicației locale Alba 24 . Reprezentanții…