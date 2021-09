Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu se relaxeaza la mare. Acesta a postat pe Instagram mai multe fotografii cu Marea Neagra, acolo unde se pare ca iși petrece weekend-ul, așa cum a promis in urma cu ceva timp. De fapt, premierul Florin Cițu este la mare impreuna cu ministrul Finanțelor. Primul Ministru Florin Cițu…

- Florin Cițu a fost duminica, 19 septembrie, la Vama Veche, in județul Constanța. Premierul a postat pe contul sa de Instagram o inregistrarea cu plaja din Vama. Demnitarul este insoțit pe litoral de bunul sau prieten Dan Vilceanu, ministrul finanțelor, a informat Antena 3. „Am venit puțin dupa rasarit,…

- Premierul Florin Cițu se relaxeaza la mare. Acesta a postat pe Instagram mai multe fotografii cu Marea Neagra, acolo unde se pare ca iși petrece weekend-ul, așa cum a promis in urma cu ceva timp. Asta deși primarul PSD al comunei Vama Veche i-a transmis remierului Florin Cițu ca nu e binevenit, …

- Pe toata perioada estivala, echipele de medici veterinari ale ANSVSA au verificat 1.284 de unitati comerciale, localizate in cele sapte zone de interes turistic - Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie Nord si Sud, Costinesti si Mangalia - Vama Veche. Amenzile au fost aplicate pentru…

- Premierul Florin Cițu le-a transmis, prin funcția Stories a Instagram și Facebook, “Vacanța frumoasa pana in 2028” liderilor PSD Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, care au postat o fotografie in care se aflau la un restaurant in Vama Veche, cu mesajul ironic: „Florin, noi suntem aici. Tu?!”.

- Premierul Florin Cițu a postat pe Facebook Story mai multe fotografii cu el in New York, ca raspuns la scandalul legat de condamnarea pentru condus sub influența alcoolului din Statele Unite, de acum 20 de ani. Joi, Florin Citu a postat mai multe fotografii din 2016, insoțite de franturi din mai multe…

- Persoanele fizice care comercializeaza online bunuri pe rețelele sociale precum Facebook sau Instagram pot face acest lucru, in mod ocazional, fara a-și inființa un PFA sau o firma, spun specialiștii. Acest lucru este posibil intrucat, potrivit acestora, o astfel de vanzare de bunuri folosite in scop…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca nu a fost pe litoral in acest an si nu a facut plaja deoarece nu a avut timp, dar a adaugat ca in curand va merge la Vama Veche, arata News.ro. Florin Citu a fost intrebat, luni, la Constanta, cum gaseste orasul. "Foarte frumos. Am fost acum doua luni…