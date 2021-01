Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Cițu s-a vaccinat impotriva COVID-19, sambata la 12.00, la Spitalul Militar „Dr. Carol Davila”. Cițu a purtat un tricou alb cu mesajul „# Impreuna invingem pandemia”. „A fost foarte, foarte ușor. Nu am simțit nimic. Ma bucur ca am putut sa ma vaccinez. Am facut-o atat pentru mine,…

- Deocamdata, singurele cadre medicale din Vrancea care s-au vaccinat au fost cele de la Spitalul de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani si Spitalul Militar de Urgenta ”Dr. Alexandru Popescu” Focsani.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca vaccinul impotriva noului coronavirus se va face "sezonier", ca si vaccinul antigripal. El a precizat ca se va administra si o a doua doza cu rapel la 28 de zile. Citește și: Scandal intre Klaus Iohannis și Olguța Vasilescu: ‘Se incearca…