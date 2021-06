Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transmis, joi, zeci de observatii pe tema Planului National de Redresare si Reziliena, cele mai multe dintre critici referindu-se la faptul ca nu sunt justificate costurile, ca lipsesc metodologiile de calcul si ca au fost furnizate informatii neclare legate de proiecte. Cele mai…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Planul National de Redresare si Rezilienta a fost „pulverizat” de Comisia Europeana. El a susținut ca anumite companii au facut unele documente din PNRR pentru a beneficia direct de bani, ceea ce liderul social-democraților a catalogat drept infractiune.…

- Potrivit , Comisia Europeana a transmis, joi, zeci de observatii pe tema Planului National de Redresare si Reziliena. Cele mai multe critici se refera la faptul ca nu sunt justificate costurile, ca unele sunt supraestimate, ca lipsesc metodologiile de calcul si ca au fost furnizate informatii neclare…

- Astazi, la ora 15:00, premierul Florin Cițu are o intalnire cu liderul PSD Marcel Ciolacu, care va veni la Palatul Victoria insoțit de mai mulți reprezentanți social-democrați.Aceștia vor discuta despre Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), asta in contextul in care PSD a cerut ca acest…

- Premierul Florin Cîtu nu are pe agenda acestei saptamâni o întâlnire cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis luni Guvernul, dupa ce Ciolacu spunea ca a fost sunat de Cîțu și au stabilit ca luni vor discuta pentru a decide când și unde se vor întâlni…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit cu Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, despre PNRR. Ciolacu acuza partidele de guvernare din Romania ca nu au convins oficialii europeni de faptul ca sunt in stare sa puna in practica proiectul propus. Citește și: Lovitura pentru…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat, marti, ca singurul care poate finaliza Planul National de Redresare si Rezilienta este Guvernul, iar parlamentarii nu pot negocia acest proiect cu Comisia Europeana. "Singurul care poate inchide acest Plan National de Redresare si Rezilienta…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Antena 3 ca va propune conducerii partidului ca parlamentarii formațiunii sa intre in greva daca Guvernul nu le va prezenta aleșilor Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu care Romania va aplica la Bruxelles pentru fonduri europene.…