Stiri pe aceeasi tema

- Pavel Filip, intr-o ședința la Guvern: Cu așa organizare, nu o sa ajungeți nicaieri. Cum aveți de gand sa ieșiți din criza cand aveți 40 de intreprinderi-capușa care presteaza servicii? Cui s-a adresat premierul.

- Prim-ministrul Pavel Filip a criticat astazi conducerea Caii Ferate din Moldova pentru managementul ineficient al intreprinderii, in cadrul unei ședințe convocate la Guvern cu responsabilii de sector.

- Consiliul Județean Neamț a aprobat, in ședința extraordinara din 24 iulie, imparțirea sumei de 13.505.000 lei alocați de la guvern in programul lapte-corn-mere din anul școlar urmator. Din acest buget, 2.062.000 lei sunt destinați activitaților de educare in spiritul consumului de fructe, lapte și corn…

- Reducerea numarului de documente solicitate pentru perfectarea permisului de sedere a strainilor in scop de munca si pentru prelungirea acestuia, este una dintre solutiile propuse pentru facilitarea in continuare a procedurilor de documentare a strainilor, inclusiv de intrare si sedere a investitorilor…

- Probleme ce țin de imbunatațirea alimentației copiilor și elevilor in gradinițe și școli au fost abordate astazi intr-o ședința la Guvern, prezidata de prim-ministrul Pavel Filip. Printre principalele deficiențe ale sistemului au fost enumerate calitatea neadecvata a alimentelor, lipsa unui mecanism…

- Aspectele privind implementarea proiectului de interconectare a sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și Romaniei au fost discutate astazi, la Guvern, intr-o ședința prezidata de prim-ministrul Pavel Filip.

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, E™i fostul ministru al JustiE›iei Vladimir Cebotari au fost, luni, la Strasbourg. AZntr-un comunicat de presAƒ emis de Guvern, se noteazAƒ cAƒ A®n cadrul vizitei Filip a avut o A®ntrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, ThorbjA¸rn Jagland.

- Reforma administratiei publice centrale este una din performantele notabile ale actualului Guvern. In raportul anual privind activitatea Executivului, prezentat Parlamentului, premierul Pavel Filip a spus ca schimbarile operate in componenta Cabinetului de Ministri a permis eficientizarea activitatii…