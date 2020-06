Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban va efectua, miercuri, o vizita de lucru in judetele Braila si Galati, impreuna cu ministrul Economiei, Virgil Popescu, si cu ministrul Transportului, Lucian Bode. Potrivit agendei transmise de Guvern, seful Executivului va vizita Santierul Naval Braila, precum si santierul lucrarilor…

- Alaturi de primul-ministru, in delegatie vor fi Virgil Popescu (ministrul Economiei) si Lucian Bode (ministrul Transporturilor). Printre altele, oficialii vor vizita combinatul siderurgic de la Galati si santierul naval de la Braila.

- Premierul Ludovic Orban va merge miercuri, 10 iunie 2020, in județele Braila și Galați, impreuna cu ministrul Economiei, Virgil Popescu, și ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Prim-ministrul va vizita Șantierul Naval Braila, șantierul de construcție al Podului de peste Dunare și Combinatul Siderurgic…

- Premierul Ludovic Orban va face o merge miercuri in județele braila și Galați, unde va vizita Șantierul Naval Braila, șantierul de construcție al Podului de peste Dunare și Combinatul Siderurgic Liberty...

- Imaginea a fost publicata initial de Rodica Nassar, care a avut mai multe mandate de deputat din partea PSD. "Poza este facuta in biroul premierului Ludovic Orban, la etajul 1, in Victoriei, in cabinetul Ion Antonescu. In același birou au stat Boc, Nastase și Tariceanu. Premierii care nu au…

- Premeirul Orban impreuna cu ministrii Transportului, Lucian Bode, Economiei, Virgil Popescu, si Apararii, Nicolae Ciuca va ajunge maine in judetele Mures si Maramures. Prim ministrul va participa la semnarea contractului pentru realizarea proiectului "Autostrada A3 ndash; Sectiune 1C Drum de Legatura",…

- De asemenea, in interventia programata la Palatul Cotroceni, este asteptata o reactie a sefului statului cu privire la violentele de amploare care au fost inregistrate recent in mai multe zone din Romania. Potrivit comunicatului de presa remis de Administrația Prezidențiale, la aceasta actiune au fost…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, au verificat, joi, stadiul lucrarilor la Magistrala M5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei – Eroilor, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, premierul a solicitat antreprenorilor…