Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a ajuns la București. Seful Guvernului de la Chisinau a fost primit deja la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca. La ora 10.50, va avea loc intilnirea in plenul celor doua delegatii oficiale, dupa care seful Executivului roman ii va prezenta…

- Premierul țarii, Dorin Recean, se afla astazi intr-o vizita oficiala in Romania. Oficialul a ajuns la București, iar la Palatul Victoria, este intampinat cu onoruri militare de catre premierul roman, Nicolae Ciuca.

- Klaus Iohannis: „Va asigur ca Republica Moldova nu este singura in fața acestor provocari” Republica Moldova trece prin provocari fara precedent, a afirmat, joi, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei declaratii comune de presa, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Klaus…

- Republica Moldova nu trece printr-o criza politica, asa cum incearca sa insinueze propaganda putinista de la Chisinau si Bucuresti, direct interesata sa destabilizeze actuala guvernare pro-europeana si pro-democrata al carui lider este Maia Sandu. Schimbarea de guvern este un act de rutina in democratie,…

- ”Felicitari, Dorin Recean pentru nominalizarea ca viitor prim-ministru al Republicii Moldova! Romania va ramane alaturi de Republica Moldova pe toate dimensiunile Parteneriatului Strategic, in beneficiul cetatenilor Republicii Moldova”, a scris, vineri seara, pe Twitter, Nicolae Ciuca.Premierul a afirmat…

- Statul Major al armatei ucrainene a anunțat vineri dimineața ca doua rachete Kalibr trase de ruși au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și al Romanei. Ministerul Apararii de la Chișinau a transmis intr-un comunicat oficial ca o racheta a traversat spațiul ei aerian, in vreme ce Ministerul…

- Republica Moldova se confrunta cu un pericol crescut din partea Marii Negre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in timpul unei vizite la București. El a precizat ca spațiul aerian al Republicii Moldova este monitorizat in comun cu specialiști din Romania și Ucraina, in contextul razboiului…

- Parlamentarii au ratificat acordul dintre Guvernul de la Chișinau și cel de la București cu privire la construcția apeductelor in mai multe raioane din centrul și nordul Republicii Moldova, care au o lipsa acuta de apa.