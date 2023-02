Stiri pe aceeasi tema

- Premierul muntenegrean, Dritan Abazovic, a negat marti ca tara sa ar avea vreo legatura cu o presupusa implicare a cetatenilor sai in actiuni subversive in Republica Moldova si a anuntat ca va solicita informatii de la autoritatile moldovene in acest sens, potrivit EFE, inforemaza Agerpres. Fii…

- Dritan Abazovic, premierul acestei țari, a negat marti ca tara sa ar avea vreo legatura cu o presupusa implicare a cetatenilor sai in actiuni subversive in Republica Moldova si a anuntat ca va solicita informatii de la autoritatile moldovene in acest sens.

- Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a facut luni acuzații grave la adresa Rusiei, in contextul mesajelor privind securitatea din regiune.„Au aparut informații despre securitatea din regiunea. Planurile Rusiei nu este unul nou. Tentative de subminare a statului au fost și in toamna trecuta dar…

- Primul ministru Natalia Gavrilița (foto) și-ar putea anunța demisia, o conferința de presa susținuta de aceasta fiind anunțatala ora 13.00. Dorin Recean, secretarul Consiliului Suprem de Securitate ar urma sa fie candidatul propus de șefa statului Maia Sandu pentru a ocupa funcția de prim-ministru,…

- Președintele Comisiei Dumei de Stat pentru afacerile CSI, integrare eurasiatica și relații cu compatrioții, Leonid Kalașnikov, ameninta ca Republica Moldova ar putea fi destramata daca se va alatura NATO.

- La sfarșitul anului 2022, șefa statului Maia Sandu, a exprimat dorința ca Republica Moldova sa fie primita in Uniunea Europeana pana la inceputul anului 2030. Este posibil ca in șapte ani (2023-2029) Republica Moldova (RM) sa parcurga etapele necesare admiterii in UE? Raspunsul este afirmativ, daca…

- Compania Naționala Poșta Romana a inaugurat, astazi, la Chișinau prima subsidiara externa. Poșta Romana SRL funcționeaza in incinta cladirii International Business Centre Skytower, la etajul 5.

- Republica Moldova are stocate in Romania și Ucraina circa 230 de milioane de metri cubi de gaze naturale. Acest volum ar fi suficient pentru doua luni de iarna, a declarat Natalia Gavrilița. Premierul a mai spus ca pe parcursul lunii trecute s-au inregistrat economii de circa 30 de milioane de metri…