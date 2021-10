Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, luni, dupa intalnirea cu liderul USR, Dacian Ciolos, ca acest partid a dat un raspuns "transant" ca nu sustine un guvern minoritar, ci refacerea coalitiei.

- Vicepresedintele USR a declarat ca USR nu va vota in Parlament un guvern minoritar PNL si considera ca refacerea coalitiei PNL-USR-UDMR pare o perspectiva foarte indepartata. Conducerea USR s-a intalnit luni, de la ora 12.00, cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. USR nu va vota un Guvern minoritar ”Inteleg…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat luni, dupa intalnirea cu Dacian Cioloș, ca USR nu susține un guvern minoritar și cere refacerea coaliției. Nicolae Ciuca a mai spus ca face tot posibilul sa caute susținere pentru guvernul sau, in contextul in care Romania e in criza. „Un raspuns cat se poate…

- ”Toți liderii politici trebuie sa ințeleaga ca este o situație de criza și avem nevoie de un nou Guvern.Inca am speranțe ca se poate investi un Guvern in acest mandat. Atunci cand voi considera ca aceste șanse nu mai sunt, voi proceda ca atare.Voi cauta sa gasesc orice soluție posibila sa avem Guvern.”.,…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat luni, dupa intalnirea cu Dacian Cioloș, ca USR nu susține un guvern minoritar și cere refacerea coaliției. "Un raspuns cat se poate de transant. USR nu sustine un Guvern minoritar, exista o singura solutie, refacerea coalitiei. Neavand un mandat…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, luni, inaintea intalnirii cu liderul USR Dacian Ciolos, ca mandatul de la PNL este cautarea solutiilor pentru sustinerea unui guvern minoritar si va avea discutii cu toate partidele care doresc sa inteleaga ca trebuie sa gasite

- Ionuț Moșteanu afirma ca USR nu va vota un Guvern minoritar: „Ințeleg ca va veni astazi sa prezinte programul de guvernare, ca și cum un program de guvernare, niște ganduri bune așternute pe hartie ar fi vreo garanție. Nu, garanția sunt bunele intenții și profesionalismul oamenilor care pun in aplicare…

- Liderii USR, reuniti miercuri seara in sedinta Biroului National (BN) au decis ca, in cazul in care PNL si UDMR vor refuza refacerea coalitiei, Dacian Ciolos sa se prezinte in Parlament cu un guvern monocolor USR, au declarat surse participante la discutii pentru News.ro.t