- Premierul Marcel Ciolacu a catalogat drept „ipocrizie dezgustatoare” acțiunea lui George Simion de a scoate oamenii in strada impotriva vaccinarii obligatorii, in condițiile in care acest lucru nu este prevazut nicaieri. Șeful executivului a dat asigurari ca vaccinarea „nu va fi niciodata obligatorie”…

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca nu va invoca niciodata „greaua mostenire” din sectorul economic, avertizand ca oamenii „cunosc amatorismul fostilor prim-ministri ai Romaniei” si deciziile „aberante, care n-au avut niciun fundament economic”.„Eu am discutat in coalitie, ultima intalnire eu am avut-o…

- Ministrul Agriculturii, Florin Ionuț Barbu, da asigurari ca de la 1 august prețul alimente lor de baza va fi mai mic: „Sunt convins ca aceasta OUG va stopa creșterea prețurilor și va aduce un preț mai mic la raft pentru romani.” „Aceste alimente sunt cele mai consumate in Romania. Sunt acele produse…