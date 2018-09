Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, marti, pe Edgars Rinkevics, ministrul afacerilor externe al Republicii Letonia, care s-a aflat in Romania pentru a participa la Summit-ul Initiativei Celor 3 Mari.

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe Nasser Bourita, ministrul Afacerilor Externe si Cooperarii Internationale al Regatului Maroc, aflat in vizita in Romania, cei doi demnitari exprimand interesul pentru continuarea cooperarii in domeniul agriculturii, dar si…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, Consiliul Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul UE a avut marti, la Palatul Victoria, o noua intalnire de lucru, prezidata de premierul Dancila. Cu acest prilej, a fost aprobat calendarul actualizat al reuniunilor…

- Luni, 3 septembrie 2018, a avut loc intrevederea prim ministrului Viorica Dancila cu ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, prima dintr o serie de intalniri cu membrii Cabinetului de ministri, in contextul accelerarii procesului de pregatire a Presedintiei Romaniei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat duminica, 19 august, la Negrești-Oaș, la sesiunea interactiva de consultari cetațenești privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa valorilor comune“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o miercuri, la Palatul Victoria, pe Karin Kneissl, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Austria, aflata in vizita in Romania, intrevederea prilejuind reconfirmarea vointei comune pentru cooperare in domeniul Afacerilor europene, in vederea asigurarii unei…

