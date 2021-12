Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicoale Ciuca a vorbit, in debutul ședinței de Guvern de miercuri, despre modul in care se pregatesc autoritațile pentru valul 5 COVID: „Protejarea sanatații oamenilor, printr-o gestionare atenta și corecta a pandemiei, ramane prioritatea Guvernului acum. Impreuna cu specialiștii și reprezentanții…

- Faptul ca astazi romanii isi pot exprima liber opiniile, ca pot invata, munci si calatori oriunde in lume, ca pot alege si fi alesi, ca le sunt garantate libertatile fundamentale se datoreaza celor care la sfarsitul lui decembrie 1989 au iesit in strada pentru a schimba destinul Romaniei, a transmis…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat marti, la Bruxelles, ca guvernul este foarte aproape sa ia o decizie privind infiintarea unei structuri care sa gestioneze tot ceea ce inseamna monitorizarea, coordonarea si verificarea PNRR si a precizat ca a primit garantii de la presedinta Comisiei Europene, Ursula…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a atras atentia ministrilor ca Executivul este in urma cu elaborarea ordonantei de urgenta privind stabilirea cadrului de implementare a PNRR, subliniind ca actul normativ trebuie aprobat cat de repede posibil. “Al treilea subiect este legat de Planul National de Redresare…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de guvern, ca vrea ca pana pe 24 decembrie, bugetul de stat pe 2022 sa fie finalizat si aprobat. Seful Executivului a spus ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, pe acest subiect. „Am discutat cu domnul ministru Caciu.…

- Premierul Nicolae Ciuca:a anunțat ca o aeronava Tarom va pleca la Pretoria pentru a-i prelua pe romanii blocați in Africa de Sud. Alte 50-60 de locuri vor fi puse la dispoziția cetațenilor UE, care se afla in aceeași situație. Cel mai probabil, aeronava urmeaza sa plece in aceasta noapte catre Pretoria.…

- Premierul Nicolae Ciuca vrea sa trimita o aeronava in Africa de Sud care sa-i aduca acasa pe romanii blocați la Pretoria, din cauza variantei Omicron a COVID-19. Duminica, premierul a convocat o ședința de urgența, urmand sa fie aprobata in cel mai scurt timp și o hotarare de Guvern, in acest sens.…

- Administratia SUA respinge posibilitatea unui lockdown in ciuda numarului mare de cazuri de infectari Covid-19. De asemenea, Casa Alba exclude inchiderea unor activitati economice. Coordonatorul raspunsului Casei Albe impotriva pandemiei, Jeff Zients, a fost intrebat la o conferinta de presa daca SUA…