Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, a declarat ca se va aproba in ședința de Guvern suspendarea plații ratelor bancare pentru o perioada de 6 luni. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=429046549077125 „Vom aproba suspendarea plaților ratelor bancare pentru 9 luni, masura de care vor beneficia…

- Guvernul aproba miercuri „suspendarea platii ratelor bancare pentru o perioada de 9 luni pentru persoanele fizice si juridice care intampina greutati generate de cresterea preturilor si a tuturor elementelor care tin de inflatia pe care o resimtim cu totii.

- „Incepem sedinta de Guvern in care vom continua sa adoptam masurile care sunt cuprinse in planul Sprijin pentru Romania si in acest sens vom aproba astazi suspendarea platii ratelor bancare pentru o perioada de 9 luni, masura de care vor beneficia atat persoanele fizice, cat si firmele, care intampina…

- Guvernul aproba, in ședința de miercuri, suspendarea plații ratelor la banci pentru o perioada de noua luni, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Romanii cu credite la banci iși vor putea amana ratele pe o perioada de 9 luni. Condițiile pentru persoane fizice și firme Persoanele juridice si persoanele fizice afectate de criza vor putea solicita amanarea platii ratelor la credite pe o perioada de pana la 9 luni, potrivit unui proiect pus in dezbatere…

- Dupa o ședința care a durat trei ore, coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR a decis luni, 23 mai, lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro, iar masurile vor fi aplicate de la 1 iulie. Premierul PNL Nicolae Ciuca, președintele PSD…

- Se dau bani de la stat pentru o anumita categorie de romani. Cine sunt persoanele care vor beneficia de voucherele sociale a anunțat chiar premierul Nicolae Ciuca. Ajutoarele vor fi acordate dupa ce Guvernul va aproba in ședința de luni ordonanta de urgenta. Se dau bani de la stat pentru o categorie…

- Guvernul va aproba, joi, schema de ajutor de stat de care vor beneficia investitiile in economie a caror valoare initiala va fi de minim 1 milion de euro, a anuntat prim-ministrul Nicolae Ciuca.