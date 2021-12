Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, luni, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Premierul Nicolae Ciuca urmeaza sa se intalneasca, luni, la 11.30, la Guvern, cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu liderul PNL, Florin Cițu și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. Potrivit unor surse […] The post Premierul Ciuca, ședința cu liderii coaliției. Se discuta bugetul și legea certificatului verde appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .