Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de condoleanțe dupa decesul presedintelui Parlamentului European, David Sassoli, subliniind ca europenii au pierdut un lider dedicat valorilor democratice. „Europenii au pierdut un lider dedicat valorilor democratice și un constructor devotat al Europei Unite. In numele meu și al Guvernului transmit sincere condoleanțe familiei Președintelui Parlamentului European, omului […]