- Premierul Nicolae Ciuca este acuzat și-a plagiat teza de doctorat in baza careia a devenit doctor in Științe militare in 2003. Investigația a fost derulata de jurnalista Emilia Șercan, de la PressOne. Potrivit articolului, cel puțin 42 de pagini din totalul de 138 ar fi fost preluate fara indicarea…

