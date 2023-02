Rela Nicoleta Stefanescu va exercita in continuare, incepand cu data de 1 martie 2023, prin detasare, functia publica vacanta din categoria inaltilor functionari publici, de secretar general al Ministerului Finantelor pentru o perioada de 6 luni. Ea este detașata de pe funcția de Director al Departamentului juridic din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. In același timp, este și membra in cel puțin trei consilii de administrație: la CFR Calatori, la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA, precum și la Autoritatea Aeronautica Romana.…