- Administrația prezidențiala informeaza, joi dimineața, ca președintele Klaus Iohannis a primit cererea de revocare a ministrului Justiției, Stelian Ion, și ca o analizeaza. „Președintele a primit cererea de revocare și o analizeaza”, arata mesajul Administrației Prezidențiale. Premierul Florin Cițu a…

- Primarul Sectorului 1, Clotide Armand (USR PLUS), califica drept un gest ”mizerabil și mișelesc” decizia premierului Florin Cițu de a-l revoca din funcție pe ministrul justiției, Stelian Ion. Intr-o postare pe Facebook, Armand scrie miercuri seara ca prim-ministrul ”a ales prost”, ”iar greșelile se…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca USR-PLUS santajeaza cu Sectia Speciala si a subliniat ca „politica nu se poate face pe conditionari si santaj” si ca nu este timp de „jocuri politice”, in contextul discutiilor cu privire la programul de investitii „Anghel Saligny”. „As vrea sa discutam…

- Jurnalistul Antena3, Radu Tudor, a comentat recenta criza guvernamentala starnita de programul de investiții Anghel Saligny. Dupa ce premierul Florin Cițu a introdus pe ordinea de zi intr-o ședința de guvern programul Anghel Saligny, ședința a fost suspendata. Ba mai mult: liderul USR-PLUS,…

- UPDATE: Premierul Florin Cițu a declarat miercuri, dupa ședința din guvern in care USR PLUS a amenințat ca pleaca de la guvernare daca proiectul de investiții „Anghel Saligny” va fi adoptat, ca proiectul va trece și ca amenințarile USR PLUS „vin și pleaca”. „Cel mai simplu ar fi ca toata lumea sa respecte…

- Premierul Florin Cițu s-a cam saturat de amenințarile miniștrilor USR PLUS ca “ba pleaca, ba nu pleaca de la guvernare”. Dupa scandalul ședinței de guvern suspendate deoarece miniștrii lui Dacian Cioloș și Dan Barna s-au trezit cu proiectul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentara, deși nu stabilisera…

- Sedinta de Guvern a fost suspendata, miercuri, urmand sa fie reluata la ora 19,00, potrivit unor surse oficiale. Premierul Florin Citu ar fi dorit sa introduca pe ordinea de zi suplimentara a sedintei Executivului Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, care insa nu are toate avizele necesare,…

- Premierul Florin Cițu invoca un presupus aviz tacit al Ministerului Justiției pentru proiectul de OUG privind programul de 50 miliarde euro Anghel Saligny, dar miniștrii USR PLUS arata ca avizul Ministerului Justiției este obligatoriu, deci nu poate fi tacit. USR PLUS il acuza pe premier ca vrea sa…