- Comitetul Politic din 28 august este evenimentul la care se va pune problema daca Alianța USR – PLUS mai ramane sai nu in actuala Coaliție de Guvernare, alaturi de PNL și UDMR. „S-a creat așa, un fel de mitologie cum ca noi am promis marea cu sarea și ca tot ce nu s-a realizat in aceasta guvernare este…

- Tupeu fara margini al aliantei de Guvernare care, astazi, a facut scut impotriva ministrului dovedit incompetent Cristian Ghinea. Votul pe motiunea depusa impotriva acestuia s-a desfasurat folosind tabletele pentru ca rezultatul sa poata fi alterat. Precizarea a fost facuta de deputatul PSD PRAHOVA…

- Premierul Florin Citu va prezenta miercuri, 2 iunie, la Palatul Victoria, Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Anunțul a fost facut de Biroul de presa al Guvernului. Potrivit sursei citate, PNRR va fi prezentat in prezența vicepremierului Dan Barna si a ministrului Investitiilor si Proiectelor…

- Premierul Florin Cițu, impreuna cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au avut saptamana aceasta intalniri la Bruxelles cu oficiali ai Comisiei Europene, inclusiv cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Am avut 3 obiective majore pentru aceasta vizita,…

- Prim-ministrul Florin Citu si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au iesit, miercuri seara, din sedinta coalitiei, unde au discutat despre Planul de Redresare si Rezilienta și au declarat ca s-a ajuns la o intelegere pentru suma de sub 30 de miliarde de euro.

- Premierul Florin Citu a declarat luni ca, in acest moment, exista un proces de negociere a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, "nu avea cu ce sa greseasca". "In acest moment, si trebuie sa fie clar pentru toata lumea…

