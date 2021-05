Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei sustine fara echivoc Legea 5G trimisa in Parlament, iar notificarea transmisa de catre minister a fost in urma unei comunicari cu Comisia Europeana, a declarat, joi, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Am vorbit cu premierul, sustinem fara echivoc legea 5G trimisa de Guvern…

- Inca un scandal sta sa izbucneasca in coalitia de guvernare. Totul dupa ce premierul Florin Citu nu stia ca ministrul Economiei, Claudiu Nasui, cere amanarea dezbaterii pe Legea 5G in Senat.

- Legea bugetului de stat a fost modificata. Un proiect in acest sens a fost aprobat astazi de deputați. Scopul acestuia este de a institui masuri de protecție sociala pentru consumatorii casnici prin prisma oferirii unei compensații la energia electrica utilizata pentru lunile aprilie și mai al anului…

- Dan Bittman considera ca ”pandemia aceasta este un bussines exceptional”, iar noile restrictii sunt luate de oameni care nu mai sunt rationali. Artistul a vorbit duminica, la Antena 3 despre noile masuri luate de Guvern pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Acesta a spus ca a respectat regulile…

- Tensiuni in ședința Senatului in care se dezbate și voteaza moțiunea simpla „O Romanie in agonie, cu Nasui la Economie”. PSD a depus, miercuri, la Senat, moțiunea simpla in care il acuza pe Claudiu Nasui de „dezastrul pe care l-a lasat la Ministerul Economiei in cele 70 de zile, de cand este ministru”.…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, la Parlament, ca obiectivul PNL este ca bugetul pe 2021 sa fie votat marțea viitoare. De asemenea, acesta a afirmat ca PSD „trebuie sa...

- Premierul Florin Citu a declarat luni ca este nevoie de o reanalizare a Legii salarizarii, astfel incat sporurile sa fie legate de performanta, dar a anunțat ca eventuala taiere sau plafonare a sporurilor incasate de bugetari nu va fi facuta prin ordonanța de urgența, ci prin amendamente la legea bugetului.…