- Polonia si Lituania si-ar putea inchide frontierele cu Belarusul daca sunt amenintate de grupul de mercenari rusi Wagner, a afirmat vineri Arnoldas Abramavicius, adjunct al ministrului lituanian al apararii, citat de AFP."Aceste consideratii sunt reale. Posibilitatea de a inchide frontiera exista",…

- Premierul Marcel Ciolacu a dispus demiterea prefectului și subprefectului județului Mureș, dupa descoperirea "azilului groazei" din Barnești, care in ultimele zile a fost controlat de instituțiile cu atribuții din județ și nu au fost descoperite nereguli.

- Scandalul “Azilele groazei” continua cu un nou episod, odata cu descoperirea unui alt azil in care oamenii erau ținuți in condiții inumane, in județul Mureș. Azilul groazei din Mureș a fost controlat de instituțiile statului de trei ori in iulie, dar inspectorii spun ca nu au fost gasite nereguli. Centrul…

- Mai mulți adulți și copii cu dizabilitați grave erau tinuti in conditii inumane, pe saltele murdare de urina, fecale și sange, in subsolul azilului din localitatea Bardești, județul Mureș, la care premierul a cerut efectuarea unor verificari de urgența, a dezvaluit joi seara Centrul de Resurse Juridice…

- Polițiștii doljeni desfașoara in aceasta perioada activitați de informare a conducatorilor auto cu privire la noile modificari legislative in materie penala. Legea nr.213 din 2023 pentru modificarea Codului Penal a fost promulgata de Președintele Romaniei și publicata in Monitorul Oficial. Modificarea…

- Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR și liderul grupului senatorial, Claudiu Tarziu, susține ca PSD poarta o responsabilitate majora in scandalul azilelor groazei și-i reproșeaza premierului Marcel Ciolacu ca in intervenția sa publica pe aceasta tema „a evitat cu grija sa pronunțe numele…

- Ministrul Muncii a prezentat fotografiile depuse de cele trei azile atunci cand au cerut licența de funcționare, care arata condiții de hotel de lux, și s-a declarat contrariat. A fost prima ieșire publica a lui Budai de la izbucnirea scandalului privind ororile din azilele groazei, in condițiile in…

- Marcel Ciolacu dispune control la toate caminele de batrani dupa scandalul din Voluntari - Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca a ordonat un control al statului la toate caminele de batrani din țara, dupa ce au fost descoperite condiții inumane in trei azile din localitatea Voluntari.Batrani…