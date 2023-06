Romania condamna ferm declarațiile așa-zisului „reprezentant” al Rusiei in Herson – a transmis premierul Marcel Ciolacu, joi dupa-amiaza. Reacția șefului Executivului roman – postata pe Twitter – vine dupa afirmațiile amenințatoare ale guvernatorului numit de ruși in Herson, Vladimir Saldo, in privința podului de la Giurgiulești. „Romania condamna ferm declarațiile așa-zisului „reprezentant” al Rusiei in […] The post Premierul Ciolacu reacționeaza la amenințarile liderului rus din Herson, cu privire la podul de la Giurgiulești: Declarații inacceptabile first appeared on Ziarul National .