Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin „este responsabil pentru aceste odioase crime de razboi", a afirmat duminica, la Kiev, premierul canadian Justin Trudeau, dupa ce a vizitat orasul din apropiere Irpin, unde Ucraina acuza Rusia de masacrarea unor civili, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Așa cum ne-a obișnuit de doua luni incoace, de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, Volodimir Zelenski transmite in fiecare noapte un mesaj prin care solicita incetarea bombardamentelor și instaurarea pacii in țara pe care o conduce. In urma cu cateva ore, liderul ucrainean l-a avertizat pe Vladimir…

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, intr-un interviu acordat CNN , ca „toate țarile lumii” ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. Zelenski a avertizat ca Putin ar putea…

- Volodimir Zelenski revine in atenția lumii cu un nou mesaj indreptat catre toți liderii mondiali, inclusiv pentru Vladimir Putin, in care vorbește despre tragediile provocate de trupele rusești in cele 50 de zile de razboi din Ucraina. Președintele ucrainean a dezvaluit care este principala ținta a…

- Pornind de la faptul ca președintele rus Vladimir Putin este ”principlalul criminal de razboi al secolului al 21-lea, procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a afirmat ca a identificat 5.600 de cazuri de crime de razboi presupuse, in Ucraina, precum și 500 de criminali de razboi ruși, transmite…

- Conform The Times, oligarhul rus Roman Abramovici a acționat ca trimis neoficial al președintelui Vladimir Putin la negocierile dintre Rusia si Ucraina. Se pare ca acesta i-a oferit un bilet din partea președintelui Ucrainei lui Vladimir Putin. Acest lucru l-a determinat pe liderul Kremlinului sa recurga…

- Situația din Ucraina devine din ce in ce mai grava, iar președintele Volodimir Zelenski le cere ajutorul liderilor NATO. Orașe importante sunt distruse și bombardate de forțele lui Vladimir Putin. Liderul rus susține ca atacurile se desfașoara conform planului. Cele mai noi informații de pe campul de…

- Volodimir Zelenski și-a caștigat simpatia și admirația intregii lumi dupa ce a demonstrat cat de curajos este in fața invaziei trupelor rusești in Ucraina. Pentru a-și apara țara, președintele Ucrainei nu a lasat loc fricii, alegand sa lupte cu prețul vieții pentru patrie și pentru cetațenii ei. In…